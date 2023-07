Il dispositivo che nelle auto evita il bloccaggio delle ruote in frenata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dispositivo che nelle auto evita il bloccaggio delle ruote in frenata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ABS

Significato/Curiosita : Il dispositivo che nelle auto evita il bloccaggio delle ruote in frenata

Nella frenata è necessario evitare il bloccaggio delle ruote affinché il contatto tra battistrada e suolo rimanga nel campo d'attrito statico; questo in carrelli... abs-cbn corporation abs – unità di arbus – provincia del sud sardegna – sintema stratigrafico della sardegna abs – valore assoluto hermann josef abs –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

