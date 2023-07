Consueti abituali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consueti abituali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SOLITI

Significato/Curiosità : Consueti abituali

"Soliti" è un aggettivo che descrive qualcosa che è consueto, abituale o frequente. Si riferisce a qualcosa che si ripete regolarmente o che è familiare. L'uso di "soliti" può indicare una routine, una pratica consolidata o un comportamento ricorrente. Ad esempio, "i soliti posti" può riferirsi ai luoghi che si frequentano abitualmente, mentre "le solite abitudini" si riferisce alle azioni che si compiono di solito. L'aggettivo "soliti" può essere utilizzato per indicare qualcosa che è noto, prevedibile o che si è abituati a vedere o sperimentare. Può sottolineare la familiarità o la mancanza di novità.

Altre risposte alla domanda : Consueti abituali : consueti; abituali; Regolari consueti ; Inusuali, inconsueti ; Inconsueti , alternativi rispetto a ciò che comunemente percepiamo della realtà; Anomali, inconsueti ; Bizzarri, inconsueti ; Consuete abituali ; Le dimore abituali ; abituali domicili; Residenze abituali ; Relazioni abituali o occasionali;

Cerca altre Definizioni