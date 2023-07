Con quale vale uguale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con quale vale uguale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TALE

Significato/Curiosita : Con quale vale uguale

Un totale di -4 punti). carta uguale non può prendere carta uguale (per esempio il 5 di picche non può essere preso con l'altro cinque di picche) tranne... Shark tale è un film d'animazione del 2004 diretto da vicky jenson, bibo bergeron e rob letterman. prodotta dalla dreamworks, la pellicola è stata presentata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

