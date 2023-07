Lo chiedono i rapitori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo chiedono i rapitori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RISCATTO

Lo chiedono i rapitori o riscatto: una situazione angosciante in cui i rapitori richiedono denaro in cambio della liberazione di un ostaggio. Questo atto criminale ha lo scopo di estorcere denaro o raggiungere obiettivi specifici. I rapitori mantengono l'ostaggio in cattività, minacciandolo o torturandolo per aumentare la pressione sulle vittime o sui loro familiari. Il pagamento del riscatto può essere una decisione difficile, poiché può incoraggiare ulteriori sequestri e alimentare il ciclo di violenza. Le autorità e gli esperti raccomandano di collaborare strettamente con le forze dell'ordine, evitando di agire individualmente per garantire la sicurezza di tutti i coinvolti.

