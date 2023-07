Chiamare con fervore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiamare con fervore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INVOCARE

Significato/Curiosita : Chiamare con fervore

Per discutere di politica, lettere e arte. alimentata da questo clima di fervore intellettuale virginia iniziò a dare ripetizioni serali alle operaie in... Probabilmente, rappresentava dapprima una figura umana nell'atto di pregare o invocare, ed era basata sul geroglifico egizio, pronunciato in modo diverso. in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Chiamare con fervore : chiamare; fervore; Richiamare alla mente; Richiamare sotto le armi; Si usano per chiamare scherzando; Si suona per chiamare a raccolta i militari; Si può chiamare anche défilé; fervore concitazione; In stato di intenso fervore ; fervore nel lavoro; Pieno di fervore nel lavoro; Pregano con fervore ;

