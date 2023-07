Centro Europeo per le Ricerche Nucleari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro Europeo per le Ricerche Nucleari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CERN

Significato/Curiosita : Centro europeo per le ricerche nucleari

Del centro di ricerca europeo vagliato dal consiglio europeo per la ricerca nucleare: nasce così l'organizzazione europea per la ricerca nucleare, che... L'organizzazione europea per la ricerca nucleare, comunemente conosciuta con la sigla cern (afi: /'rn/; in francese conseil européen pour la recherche nucléaire)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

