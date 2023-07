È bene farli chiari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È bene farli chiari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PATTI

Far chiari i patti è di fondamentale importanza per garantire una comunicazione efficace e una comprensione reciproca tra le parti coinvolte. Chiari e concisi, i patti delineano gli accordi, le regole e le responsabilità che governano una determinata situazione o relazione. Ciò permette di prevenire malintesi, conflitti e ambiguità. I patti chiari stabiliscono le aspettative in modo trasparente, facilitano la collaborazione e promuovono la fiducia reciproca. Sia che si tratti di accordi personali, contratti commerciali o accordi legali, l'importanza di patti chiari è cruciale per una comunicazione e una gestione efficaci.

