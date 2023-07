Assonanza in fin di verso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assonanza in fin di verso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RIMA

Significato/Curiosità : Assonanza in fin di verso

L'assonanza in fin di verso è una figura retorica che si verifica quando due o più versi terminano con suoni vocalici simili, ma con consonanti diverse. È una tecnica poetica che crea un effetto sonoro piacevole e ritmico. A differenza della rima, che richiede che i suoni coincidano sia nelle vocali che nelle consonanti, l'assonanza in fin di verso si concentra solo sulle vocali finali. Ad esempio, se due versi terminano rispettivamente con le parole "sera" e "mente", c'è un'assonanza in fin di verso perché condividono la stessa vocale finale "-e". Questo tipo di figura retorica viene spesso utilizzato per creare un ritmo melodico e una sonorità armoniosa all'interno di una poesia, aggiungendo un tocco di musicalità al testo.

Altre risposte alla domanda : Assonanza in fin di verso : assonanza; verso; Gradevole assonanza ; Struttura aperta verso l esterno adorna di colonne; Avversò Temistocle; Un verso comunemente usato nelle poesie greche e latine; Trasmissione attraverso il patrimonio cromosomico; Il verso del corvo e della cornacchia;

Cerca altre Definizioni