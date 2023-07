L aria in poesia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aria in poesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AERE

Significato/Curiosità : L aria in poesia

L'aria, soggetto poetico senza confini, danza tra le righe delle poesie, carezzando versi con leggerezza. Libera e impalpabile, sospinta dal vento, porta con sé profumi di primavera e sussurri di melodia. È respiro di vita, culla delle nuvole, riflesso dell'anima in poesia. L'aere, fratello dell'aria, è l'elemento che abbraccia le ali dei sogni e solca il cielo. Portatore di avventure, emozioni e desideri, incarna la libertà che si infrange contro il limite del cielo azzurro. Sia aria che aere sfiorano la poesia, trasformando parole in volo.

