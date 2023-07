L acqua vi entra a 100 C - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L acqua vi entra a 100 C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : EBOLLIZIONE

L'acqua raggiunge il punto di ebollizione a 100°C, una temperatura in cui inizia a trasformarsi in vapore. La fase di ebollizione è caratterizzata dalla rapida formazione di bolle di vapore all'interno dell'acqua, causate dalla conversione dell'acqua liquida in gas. L'ebollizione è influenzata dalla pressione atmosferica, poiché questa può influire sul punto di ebollizione dell'acqua. L'acqua che raggiunge il punto di ebollizione può essere utilizzata per vari scopi, come la preparazione di bevande calde o per la sterilizzazione di utensili e attrezzature.

