Sono scritte in nota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono scritte in nota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OT

Significato/Curiosita : Sono scritte in nota

Un suono. nella musica colta moderna occidentale, le note sono scritte sul pentagramma in modo da indicare contemporaneamente l'altezza e la durata del... Della germania nazista ot – codice vettore iata di aeropelican air services ot – codice iso 3166-2:na di oshikoto (namibia) ot – codice iso 3166-2:ro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

