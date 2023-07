Sono doppie nella salsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono doppie nella salsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SA

Significato/Curiosita : Sono doppie nella salsa

La salsa di soia (in cinese t, s, jiàng yóup, in coreano , ganjanglr, kanjangmr, in giapponese: shoyu) è una salsa fermentata ottenuta dalla... America standards australia sa – codice vettore iata di south african airways sa – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua sanscrita sa – codice iso 3166-1 alpha-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Sono doppie nella salsa : sono; doppie; nella; salsa; Che sono permessi; sono scritte in nota; Lo sono molte piante; sono uguali nel retro; Nei forum online si possono moderare; Sono doppie nei ritrovi; doppie nelle domande; Le ha doppie il tiratore; Le doppie negli uccelli; Le ha doppie il traditore; Tonnella ta Equivalente di Petrolio; Dotato di corporatura alta e snella ; Professioniste nella vendita di crocus; È acustico nella segreteria telefonica; nella cascina e nel fienile; La località della provincia di Salerno nota per la salsa detta colatura di alici; Si sminuzzano nella salsa tonnata; salsa di burro latte e farina; Recipiente per una salsa da accompagnare alla carne; Un ingrediente della salsa rosa;

Cerca altre Definizioni