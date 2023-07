Quella cardiaca è un area nel torace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella cardiaca è un area nel torace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AIA

Significato/Curiosita : Quella cardiaca e un area nel torace

Indicare ipertrofia cardiaca, insufficienza cardiaca e cardiopatia ischemica . quest’ultima, i cui sintomi cardiaci sono soffio cardiaco e dolore toracico... Intelligente astratto aia – comune spagnolo dei paesi baschi l'aia – città dei paesi bassi aia o imella – torrente della provincia di rieti aia – area destinata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

