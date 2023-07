A poco a poco progressivamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A poco a poco progressivamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : GRADUALMENTE

in speciali ultra-centrifughe montate in serie (a "cascata"). queste concentrano progressivamente l'isotopo 235 separandolo dall'omologo chimico 238... Oggetti transnettuniani. la parte più interna del disco diffuso sfuma gradualmente nella fascia di edgeworth-kuiper, ma la sua estensione è assai maggiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

