Un grande centro abitato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un grande centro abitato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MEGALOPOLI

Significato/Curiosita : Un grande centro abitato

si distinguono tre tipi di località abitate: centro abitato, nucleo abitato e case sparse». un centro abitato è una località composta di più edifici... Apostolos doxiadis studiò la megalopoli dei grandi laghi, peter hall la megalopoli inglese, isomura e altri la megalopoli giapponese del tokaido, altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

