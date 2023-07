Frullano in testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frullano in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IDEE

Significato/Curiosita : Frullano in testa

ad esempio, italo svevo non racconta ai lettori i pensieri che frullano nella testa di zeno, ma lascia che sia zeno ad esprimere ad alta voce ciò che... Trascendente, immateriale, universale e reale. platone colloca tutte le "idee" in un mondo distinto, il mondo "iperuranio" (dal greco p "oltre" e a... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

