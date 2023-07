François che fu un dittatore haitiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: François che fu un dittatore haitiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DUVALIER

Significato/Curiosita : François che fu un dittatore haitiano

françois duvalier (port-au-prince, 14 aprile 1907 – port-au-prince, 21 aprile 1971) è stato...

