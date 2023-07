In confidenza alla latina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In confidenza alla latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INTER NOS

E assiste i detenuti. tra i due nasce un rapporto di profonda stima e confidenza, che continua anche quando fabrizio esce di prigione. viene ideato un... La locuzione latina inter nos, tradotta letteralmente, significa fra di noi. corrisponde in un certo senso alla frase "in camera caritatis" (qui fra noi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

