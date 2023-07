Che sono permessi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che sono permessi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LECITI

Significato/Curiosita : Che sono permessi

Per il quale serve anche il permesso di lettura). oltre ai permessi di base i sistemi unix hanno altri tre permessi che si applicano globalmente al file... Punto di vista della conformità alle norme, gli atti si distinguono in: leciti, se non si pongono in contrasto con alcun obbligo o dovere (sia esso positivo...