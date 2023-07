Rivista letteraria fondata da Soffici e Papini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivista letteraria fondata da Soffici e Papini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LACERBA

Significato/Curiosita : Rivista letteraria fondata da soffici e papini

Gennaio 1913, si vantava di essere una rivista senza direttore. i fondatori furono giovanni papini e ardengo soffici. l'italia futurista: nasceva il 1º giugno... lacerba sistema bibliotecario di ateneo dell'università di firenze, versione digitalizzata delle annate dal 1913 al 1915. progetto marengo, lacerba (annate... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

