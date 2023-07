Marchio di orologi svizzeri di stile ferroviario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marchio di orologi svizzeri di stile ferroviario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MONDAINE

Significato/Curiosita : Marchio di orologi svizzeri di stile ferroviario

Tradizionalmente gli orologi a cucù sono orologi a pendolo, ma esistono modelli moderni al quarzo. comunemente ritenuto di origine svizzera, l'invenzione di questo... Fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. alessandrina mondaini, detta sandra (milano, 1º settembre 1931 – milano, 21 settembre 2010),... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

