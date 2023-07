Il Manetta aiutante del commissario Basettoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Manetta aiutante del commissario Basettoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ISPETTORE

Significato/Curiosita : Il manetta aiutante del commissario basettoni

Adamo basettoni (chief seamus o'hara), meglio noto come il commissario basettoni, è un personaggio dei fumetti della disney. ideato da floyd gottfredson... Intraprendere. lo stesso argomento in dettaglio: ispettore (polizia italiana). il titolo di ispettore è utilizzato in molti ordinamenti per designare funzionari... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

