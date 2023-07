Locuzione per dire per poco a stento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locuzione per dire per poco a stento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : A MALAPENA

Significato/Curiosita : Locuzione per dire per poco a stento

per forza e subito, a causa dell'incalzare degli eventi. supplemento d'indagine locuzione giuridica entrata anche nel linguaggio comune: si usa dire,... Posti. inizia un serrato bombardamento e i soldati britannici riescono a malapena a vedere le loro armi attraverso tutta la polvere e i detriti. raleigh... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Locuzione per dire per poco a stento : locuzione; dire; poco; stento; locuzione sull inesperienza: essere alle; La locuzione latina che ci riconduce alle origini; La locuzione latina che garantisce uguali diritti; Una locuzione per il mercato dell usato; generis: locuzione ; Claudio nominato dire ttore de Il Foglio nel 2015; dire sse La patata bollente; Pronto a ubbidire ; Si può dire invece di ciascuno; Fa fatica a farsi udire ; poco ottimista; Così è la minestra poco brodosa; Scenari narrativi futuri poco desiderabili; poco fitta; poco gradevole; L aveva potente stento re; Un vocabolo che indica stento e fatica; Sbarcano a stento il lunario; Li hanno... gli imitatori di stento re; Venir fuori a stento ;

Cerca altre Definizioni