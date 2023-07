Locali per defunti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locali per defunti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OBITORI

Significato/Curiosita : Locali per defunti

Suffragio dei defunti della durata di nove giorni: la cosiddetta novena dei morti, che incomincia il giorno 24 ottobre. alla commemorazione dei defunti è connessa... Lemma di dizionario «obitorio» wikimedia commons contiene immagini o altri file su obitorio film e show tv con scene in obitori, su internet movie database... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Locali per defunti : locali; defunti; locali tà naturalistica nel sud dell Alaska; locali tà dei Paesi Bassi; Bella locali tà campana; locali tà piemontese sul Toce; locali sotto il tetto; defunti durante una guerra; Il cui ricordo ancora duole, come i defunti ; Lo è il riposo dei defunti ; Messa in memoria dei defunti ; Quelli funebri lodano i defunti ;

