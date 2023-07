La fata romanzo di Daniel Pennac del 1987 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fata romanzo di Daniel Pennac del 1987. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARABINA

Significato/Curiosita : La fata romanzo di daniel pennac del 1987

daniel pennac, pseudonimo di daniel pennacchioni (casablanca, 1º dicembre 1944), è uno scrittore e docente francese. nato nel 1944 in una famiglia di... Petrinale. fu in questo contesto che venne sviluppata la carabina. i primi modelli di carabina erano meno potenti e meno precisi dei più lunghi archibugi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

