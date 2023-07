Cruciverba con iniziali parole sparse e nucleo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cruciverba con iniziali parole sparse e nucleo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GIROVERBA

Significato/Curiosita : Cruciverba con iniziali parole sparse e nucleo

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Cruciverba con iniziali parole sparse e nucleo : iniziali; parole; sparse; nucleo; La cantante Pausini iniziali ; La Ferreri cantante iniziali ; iniziali di Pascarella; Lo Iacona giornalista iniziali ; iniziali della Oxa; Lo si può fare col tempo e con le parole ; parole usate per adulare e convincere; Complimenti espressi a parole ; Il re celato in tipe di poche parole ; Gioco in cui si formano parole ing; Piccole nubi bianche sparse ; Cosparse di rugiada; Sono sparse nei mari e negli oceani; Cosparse di punte; nucleo Anti-Droga; Un nucleo di lettere; Il nucleo più antico di Venezia; Ruotano attorno al nucleo atomico; Hanno un nucleo ;

