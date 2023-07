Così è detta la classe che comanda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detta la classe che comanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIRIGENTE

Significato/Curiosita : Cosi e detta la classe che comanda

Come il che (el che in spagnolo: pronuncia /el 'e/), che guevara o semplicemente che (rosario, 14 giugno 1928 – la higuera, 9 ottobre 1967), è stato un... Dirigente locale dirigente (pubblica amministrazione italiana) dirigente (diritto del lavoro italiano) dirigente scolastico dirigente unico dirigente centrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

