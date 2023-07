Come i terreni o le rocce a rischio crollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come i terreni o le rocce a rischio crollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FRANABILI

Significato/Curiosita : Come i terreni o le rocce a rischio crollo

Esempi di frane sono le colate rapide di detrito o di fango, i crolli di roccia e gli scorrimenti di terreno lenti e profondi. le frane caratterizzano... Costruite sui fianchi delle colline (in portoghese morros) su un terreno franabile in precedenza ricoperto da vegetazione. le piogge torrenziali tipiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Come i terreni o le rocce a rischio crollo : come; terreni; rocce; rischio; crollo; Versata come una pinta di birra; Imprecisa come può esserlo una domanda; come i Minuti in un film con Johnny Depp; Scoraggiato come un terreno appiattito; come i suoli minerali privi di terra e vegetali; Formano ammassi sferici gelatinosi nelle acque dolci o sui terreni umidi; Caratterizza i buoni terreni ; terreni senza rilievi; Agricoltori di terreni appartenenti ad altri; terreni coltivati; rocce scoscese sull abisso; C è quella fiscale e delle rocce ; Così sono dette le 12 rocce del Port Campbell Park; Consumo delle rocce ; Sgretola le rocce ; Amano il rischio ; Il rischio del giocatore; Contratti rischio si perché incerti; rischio ; Così è una zona a rischio di terremoti; crollo in centro; crollo da stress; Si rimuovono dopo un crollo ; Impero che crollò nel 1918; crollo finanziario;

Cerca altre Definizioni