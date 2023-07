Anagramma di saperne che rima con cantare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anagramma di saperne che rima con cantare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PENSARE

Brillanti. quattrocchi è un incorreggibile so-tutto-io, che pretende di saperne sempre di più degli altri (a parte grande puffo), anche se le sue convinzioni... L'attività del pensiero si esplica nel comporre oggetti, ovvero pensare significa pensare oggetti composti. da questo punto di vista, l'attività del pensiero... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

