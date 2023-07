Vasta ampia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vasta ampia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ESTESA

Significato/Curiosità : Vasta ampia

I termini "vasta", "ampia" ed "estesa" sono aggettivi che indicano una notevole dimensione o portata di qualcosa. Quando si descrive qualcosa come "vasta", si fa riferimento a una grande estensione, a un'area o a un concetto che copre una vasta porzione di spazio o di argomento. "Ampia" suggerisce una dimensione considerevole o un'ampiezza notevole in termini di spazio, portata o inclusività. "Estesa" indica una diffusione o un'estensione che va oltre i limiti convenzionali o normali. Tutti questi aggettivi trasmettono l'idea di qualcosa di notevolmente grande, spazioso o comprensivo, che si estende su una vasta area o che abbraccia una vasta gamma di possibilità o concetti.

Altre risposte alla domanda : Vasta ampia : vasta; ampia; Sparava proiettili devasta nti; Una vasta distesa sabbiosa; La vasta pianura della Puglia; È a un tempo devasta to e vile in un libro di Genna; Fu devasta ta da Attila nel 452; Sale ampia mente usato come fertilizzante; Dotata di ampia superficie; Un ampia tazza; Dall ampia diffusione come una malattia; Un ampia gradinata;

Cerca altre Definizioni