Una nave per Drake - Cruciverba

Una nave per Drake o una nave corsara si riferiscono a un tipo di imbarcazione utilizzata durante l'era delle esplorazioni marittime e delle battaglie navali. Queste navi erano progettate per la velocità, l'agilità e l'efficacia in combattimento. Le navi di Francis Drake, celebre esploratore e corsaro inglese del XVI secolo, erano particolarmente note per la loro versatilità e abilità nell'attaccare navi nemiche e razziare i loro tesori. Queste navi solitamente disponevano di armamenti potenti come cannoni e moschetti, e la loro struttura era caratterizzata da una carena slanciata che favoriva la velocità. Le navi corsare erano essenziali per le azioni militari e le operazioni di pirateria dell'epoca, svolgendo un ruolo fondamentale nella conquista di nuovi territori e nella difesa delle rotte commerciali.

