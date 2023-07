Una donna felina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una donna felina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANTERONA

Significato/Curiosita : Una donna felina

Italiano è usato, come corrispettivo semantico di cougar, il termine panterona o anche solo pantera. generalmente è un vocabolo che si associa a donne...