Struttura aperta verso l esterno adorna di colonne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Struttura aperta verso l esterno adorna di colonne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LOGGIATO

Significato/Curiosita : Struttura aperta verso l esterno adorna di colonne

Palazzo di linderhof il re aveva già installato una grotta simile ma di dimensioni maggiori. di fronte allo studio si trova la sala da pranzo, adorna di temi... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi loggia (disambigua). questa voce sull'argomento elementi architettonici è solo un abbozzo. contribuisci... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Struttura aperta verso l esterno adorna di colonne : struttura; aperta; verso; esterno; adorna; colonne; La struttura della bicicletta; L impaginazione e la struttura grafica di un sito; La struttura portante di un veicolo; struttura ricettiva di campagna; L infrastruttura percorsa dai treni; La finestra aperta in alto; Andare all aria aperta ; Medico che fa stare i pazienti a bocca aperta ; Diresse Roma città aperta ; Quando è aperta è spiegata; Avversò Temistocle; Un verso comunemente usato nelle poesie greche e latine; Trasmissione attraverso il patrimonio cromosomico; Il verso del corvo e della cornacchia; Traforo attraverso la montagna; Eliminazione dello strato esterno di pelle ing; Cronista esterno ; Contraddistingue l esterno della cotoletta; Risvolto esterno delle tasche; Riveste l esterno del bulbo oculare; Si adorna con i quadri; La si può adorna re con quadri o poster; adorna il firmamento; adorna il leone ma non la leonessa; Errori madorna li; Sconfissero il colonne llo Custer a Little Big Horn; Un diffuso software con tabelle di righe e colonne ; Il basamento continuo d una o più serie di colonne ; Finestra con colonne tta; Sculture femminili utilizzate come colonne ;

Cerca altre Definizioni