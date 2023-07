Spesso hanno un anima scura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spesso hanno un anima scura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MATITE

Significato/Curiosita : Spesso hanno un anima scura

Che un albero sembrerebbe quasi una fiamma scura che divampa all'improvviso alla ricerca dell'infinito. a fianco del solitario cipresso troviamo un piccolo... Permane la dicitura "lapis" per indicare le comuni matite in grafite, distinte dalle matite colorate. la matita moderna fu creata nella seconda metà del xvi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

