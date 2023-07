Scoraggiato come un terreno appiattito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scoraggiato come un terreno appiattito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DEPRESSO

Significato/Curiosita : Scoraggiato come un terreno appiattito

Comunisti dell'europa orientale l'interesse del pubblico per gli ufo era scoraggiato. negli anni cinquanta, i governi del blocco sovietico affermavano che... depressa è una frazione di tricase, distante da quest'ultima 3,5 km. lo stesso argomento in dettaglio: geografia della puglia. l'abitato di depressa, situato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Scoraggiato come un terreno appiattito : scoraggiato; come; terreno; appiattito; Distolto da un proposito, scoraggiato ; Imprecisa come può esserlo una domanda; come i Minuti in un film con Johnny Depp; come i suoli minerali privi di terra e vegetali; Sul conto corrente figura come una sottrazione; Poesia come la manzoniana Il cinque maggio; Un terreno adatto per la semina; Attrezzi con cui si dissoda il terreno ; Estensione di terreno ; La parte d un albero tagliato che resta nel terreno ; Strappato dal proprio terreno natio; Pesce ovale appiattito ; Un pesce appiattito ;

Cerca altre Definizioni