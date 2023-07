Il 25 di questo mese nel 1943 cadde il fascismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il 25 di questo mese nel 1943 cadde il fascismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LUGLIO

Significato/Curiosita : Il 25 di questo mese nel 1943 cadde il fascismo

Giorno che avrebbe presentato alla riunione del gran consiglio del fascismo il 25 luglio 1943 e che conteneva l'invito rivolto al re a riprendere le redini... Bastiglia 20 luglio 1969: l'americano neil armstrong è il primo uomo a camminare sulla luna 5 luglio 1996: nasce il primo mammifero clonato, dolly luglio, in treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Il 25 di questo mese nel 1943 cadde il fascismo : questo; mese; 1943; cadde; fascismo; In questo la luce è insuperabile; Lo sono i beni di questo mondo; In questo preciso istante; Claudio : questo piccolo grande amore; Giusto in questo punto; Un piccolo popolo eschimese del Canada; Il dodicesimo mese nel datario; La canoa eschimese ; Il mese dedicato alla Madonna; È il mese che arriva per primo; La città in cui fu fondato il PCI nel 1943 ; Sono Quattro quelle dei moti di Napoli del 1943 ; Movimento laico fondato da Chiara Lubich nel 1943 ; Guidò il governo italiano nel 1943 : Pietro __; La Rai nel 1943 ; Claudette nel film Accadde una notte 1934; cadde fulminato con la moglie Saffira; cadde per lo stratagemma di un cavallo; cadde con gioia di molti; Il muro che la divideva cadde nel 1989; Il più alto dirigente comunale durante il fascismo ; Durante il fascismo fu usato come surrogato del tè; Evento rilevante durante il fascismo : __ Matteotti;

