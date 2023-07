Piattaforme di sostegno per monumenti ed edifici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piattaforme di sostegno per monumenti ed edifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BASAMENTI

Significato/Curiosita : Piattaforme di sostegno per monumenti ed edifici

Costruzione di edifici sempre più alti. ciò fu possibile grazie all'entrata in produzione di nuovi materiali edilizi, come le ghise e l'acciaio impiegati per produrre... Il basamento è presente in tutti i motori a combustione interna ed è un componente fondamentale per il motore, specifico di quella zona e funzione, tale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Piattaforme di sostegno per monumenti ed edifici : piattaforme; sostegno; monumenti; edifici; Netflix, Prime, Dazn: piattaforme di __ ing; Statua di sostegno di forma umana; Statue femminili a sostegno di travi; sostegno per impalcature; Titoli obbligazionari progettati a sostegno della UE; sostegno economico ad artisti e letterati; Gli avanzi di antichi monumenti ; monumenti preistorici; monumenti dell età della pietra; monumenti preistorici costituiti da massi disposti in cerchio; monumenti funerari noti in tutto il mondo; Le hanno fogli ed edifici ; Ci sono in ogni edifici o; I dipinti sulle facciate degli edifici ; Un edifici o civile; Un edifici o residenziale a più piani;

Cerca altre Definizioni