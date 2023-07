Pianta arborea dal frutto spinoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta arborea dal frutto spinoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CASTAGNO

Significato/Curiosita : Pianta arborea dal frutto spinoso

Il frutto di diverse specie arboree appartenenti al genere durio. vi sono oltre 30 specie di durio riconosciute, di cui almeno nove producono frutta commestibile;... Castanea (disambigua). disambiguazione – "castagno" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi castagno (disambigua). castanea mill., 1754 è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

