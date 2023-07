Persino per i latini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persino per i latini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ETIAM

Significato/Curiosita : Persino per i latini

Latium confederazione latina via latina latini, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. latini, in dizionario di storia... La locuzione latina etiam periere ruinae, tradotta letteralmente, significa sono perite perfino le rovine. (lucano, fars., ix, 969). si allude alla frase... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

