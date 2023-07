Non propriamente coraggiosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non propriamente coraggiosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIMOROSI

Significato/Curiosita : Non propriamente coraggiosi

Guerra fra stati uniti e messico, john boyd, un giovane capitano non propriamente coraggioso, viene trasferito in un fortino tra le gelide colline della sierra... Triste si dispera per l'abbandono e il nuovo esilio, imposto da creonte, timoroso di sue vendette. medea manda a chiamare giasone, gli ricorda il loro passato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Non propriamente coraggiosi : propriamente; coraggiosi; La pietra vulcanica più propriamente detta basalto; Forti e coraggiosi ; coraggiosi e tenaci; Più incoscienti che coraggiosi ; Fa tremare anche i più coraggiosi ; coraggiosi , temerari;

Cerca altre Definizioni