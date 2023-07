Un modo gergale di intendere le sigarette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un modo gergale di intendere le sigarette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAGLIE

Significato/Curiosita : Un modo gergale di intendere le sigarette

Essi intendono, in modo deliberato, non farsi capire da chi non fa parte del gruppo. un esempio di linguaggio tendenzialmente gergale è la lingua delle... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi paglia (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento fibre non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

