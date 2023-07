Meglio regnare all inferno che in paradiso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Meglio regnare all inferno che in paradiso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SERVIRE

Significato/Curiosita : Meglio regnare all inferno che in paradiso

Vedi paradiso perduto (disambigua). (en) «better to reign in hell, than serve in heaven.» (it) «meglio regnare all'inferno, che servire in paradiso.» (john... Dissolto nel 1978, vedi partito comunista (marxista-leninista) italiano. servire il popolo o servendo il popolo (s, wèi rénmín fúwùp) è un celebre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Meglio regnare all inferno che in paradiso : meglio; regnare; inferno; paradiso; Il Giannino meglio noto come Gian Burrasca; meglio tardi mai; È meglio di niente; Un tasto figurato che è meglio non toccare; Il Di Molfetta meglio noto come Linus; Impregnare di un liquido; Torna a regnare a guerra finita; Impregnare al massimo; La cantante di Non è l inferno ; Orfeo scese nell inferno a riprenderla; Dante ne ricorda la vicenda nel XXXIII dell inferno ; L Howard regista del film inferno ; Il traghettatore di anime dell inferno dantesco; Il paradiso terrestre; Philippe in Nuovo cinema paradiso ; Quella operaia andava in paradiso in un film; Alto albero cinese detto del paradiso ; Lo sono lo Stelvio e il Gran paradiso ;

Cerca altre Definizioni