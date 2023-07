Marte per i Greci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marte per i Greci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARES

Significato/Curiosità : Marte per i Greci

Per i Greci antichi, Marte era conosciuto come Ares, una divinità importante nel pantheon greco. Ares era il dio della guerra, spesso rappresentato come un guerriero coraggioso e senza paura. Era considerato il figlio di Zeus e Hera e il fratello di Atena. Ares era associato alla violenza, alla brutalità e all'impeto bellicoso, rappresentando l'aspetto più brutale e sanguinario della guerra. Era spesso descritto indossando armature, impugnando armi e combattendo al fianco dei guerrieri in battaglia. Nonostante fosse venerato come una divinità, Ares era spesso visto con un certo disprezzo dagli dei e dagli uomini, poiché la sua natura era considerata capricciosa e sanguinaria.

