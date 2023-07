Estendere annacquare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Estendere annacquare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALLUNGARE

Stancavano mai. inizialmente indecise sul da farsi, le tre decidono di annacquare la sostanza cosicché nel secondo tempo non faccia più effetto per poi... Truppe dell'impero austriaco, di stanza nel regno lombardo-veneto, di allungare i vini veneti con acqua frizzante, per compensare quella da loro percepita...