Donna in cattedra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donna in cattedra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MAESTRA

Significato/Curiosita : Donna in cattedra

Matematiche di tutti i tempi, fu la prima donna autrice di un libro di matematica e la prima a ottenere una cattedra universitaria di matematica presso l'università... Anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. maestro – insegnante in genere maestro (m°) – direttori d'orchestra, direttori del coro, compositori... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Donna in cattedra : donna; cattedra; donna di favola; La donna che personifica la Francia; donna olimpica; Quella Dei e la Madonna ; Dipinse la Madonna della serpe; La sua cattedra le è un capolavoro del gotico francese; Quella di Wieliczka ospita una cattedra le di sale; Vivono nella città con la cattedra le di S Basilio; Vi si trova la cattedra le di Westminster; L impressionista delle cattedra li di Rouen;

Cerca altre Definizioni