La cura degli alienati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cura degli alienati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FRENIATRIA

Significato/Curiosita : La cura degli alienati

Dell'ottocento, 2 voll., milano, a. mondadori, 1983. i libri degli altri, lettere 1947-1981, a cura di giovanni tesio, con una nota di carlo fruttero, collana... La psichiatria è la branca specialistica della medicina che si occupa dello studio sperimentale, della prevenzione, della cura e della riabilitazione dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : La cura degli alienati : cura; degli; alienati; Incura nti del pericolo; Bruna scura così come la liquirizia lascia la bocca; cura per malati depressi; Procura ta per sé; Diffusa birra scura irlandese; Hanno la preminenza nei programmi degli studenti dei licei classici; Il coperchio degli ingranaggi; Gli strafalcioni degli attori; Le vocali degli Slavi; Il popolo degli zingari; alienati venduti ad altri; Un ossessione che rende alienati ;

Cerca altre Definizioni