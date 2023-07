In chimica grasso che può essere mono di tri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In chimica grasso che può essere mono di tri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GLICERIDE

Significato/Curiosita : In chimica grasso che puo essere mono di tri

La margarina è un grasso alimentare, costituito da due fasi: una lipidica (oli e grassi) e una acquosa intimamente mescolate. come il burro è una emulsione... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. i gliceridi (o acilgliceroli) sono dei grassi saponificabili la cui molecola è ottenuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

