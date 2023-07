Un burattinaio siciliano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un burattinaio siciliano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PUPARO

Significato/Curiosita : Un burattinaio siciliano

Abitazione di staten island, un giorno prima di un altro boss di rilievo della mafia come totò riina. ^ è il 'burattinaio' del grande traffico di stupefacenti... (in particolare, il termine puparo indica il costruttore dei pupi anche se oggi è utilizzato in senso più generico). i pupari sono custodi di un vasto patrimonio...