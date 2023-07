Albero dalla chioma folta e tondeggiante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Albero dalla chioma folta e tondeggiante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : IPPOCASTANO

Significato/Curiosita : Albero dalla chioma folta e tondeggiante

Di o su ippocastano wikizionario contiene il lemma di dizionario «ippocastano» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ippocastano wikispecies... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Albero dalla chioma folta e tondeggiante : albero; dalla; chioma; folta; tondeggiante; albero che s abbacchia; Le comanda l albero a camme; Imbarcazione composta da tronchi d albero ; Pianta tropicale detta albero del pane; Sono tipici di albero bello; La via seguita dalla nave; Lo sport dalla palla a spicchi; Passati in classifica dalla Serie A alla Serie B; Va e viene dalla cella; La coppa europea vinta dalla Roma l anno scorso; La chioma degli alberi; Nella chioma del cavallo; chioma maschile lunga e incolta; Così è la chioma rosso-oro; Cosi è la chioma rosso oro; Una folta capigliatura; Fitta, folta ; Ha una folta e fulva criniera; Ha una folta chioma; Usate per rendere un acconciatura lunga o folta ; Un piccolo frutto tondeggiante ; La sporgenza tondeggiante d un osso; Pancia tondeggiante ; Zigomo o maniglia tondeggiante ; L osso tondeggiante del ginocchio;

Cerca altre Definizioni