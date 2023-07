I vari periodi della Luna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I vari periodi della Luna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FASI

Significato/Curiosità : I vari periodi della Luna

La Luna passa attraverso una serie di fasi, che sono le diverse apparenze che assume durante il suo ciclo orbitale intorno alla Terra. Le fasi lunari sono determinate dalla posizione relativa della Luna rispetto al Sole e alla Terra. Il ciclo completo delle fasi lunari, noto come ciclo lunare, dura circa 29,5 giorni. Durante questo ciclo, la Luna attraversa otto fasi principali: Luna nuova, crescente, primo quarto, gibbosa crescente, piena, gibbosa calante, ultimo quarto e calante. Durante la fase di Luna nuova, la Luna non è visibile perché è in allineamento diretto con il Sole. Durante la fase crescente, una piccola parte illuminata della Luna diventa visibile, mentre durante il primo quarto, metà della Luna è visibile. Durante la fase gibbosa crescente, la maggior parte della Luna è illuminata. La fase successiva è la Luna piena, quando l'intera faccia visibile della Luna è illuminata. Dopo la fase gibbosa calante, si arriva all'ultimo quarto, seguito dalla fase calante, fino a tornare alla Luna nuova e iniziare nuovamente il ciclo. Le fasi lunari hanno un impatto significativo su vari fenomeni terrestri, come le maree e l'illuminazione notturna.

